Трамп заявил, что Путин и Си "молятся" на Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин "спят и молятся", чтобы новым президентом США стал демократ Джо Байден.

По мнению Трампа, Байден слаб и неэффективен. Поэтому лидеры РФ и КНР хотят, чтобы он или кто-то похожий на него стал президентом США, чтобы "они могли обдирать нашу страну".

Как сообщает РИА Новости, президент США напомнил, что ввел антикитайские пошлины, чтобы устранить дисбаланс в торговле с Китаем и содействовать развитию американских компаний.

Ранее Байден и Трамп заявили, что намерены баллотироваться на пост президента США в 2020 году.