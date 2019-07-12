Художественная гимнастика. Екатерина Селезнева – абсолютная чемпионка Универсиады

В итальянском Неаполе продолжается летняя Универсиада. Российская спортсменка Екатерина Селезнева стала чемпионкой по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Золотую медаль Екатерине принес результат 83,600 балла. На втором месте азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова (75,425). Третье место заняла американка Лаура Цзэн (72,600).

Это вторая золотая медаль российской команды, выигранная в пятницу. Ранее Антон Булаев одержал победу в стрельбе из блочного лука в одиночных соревнованиях В финале он взял верх над турком Мухаммедом Йетимом.