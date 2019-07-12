Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с секс-торговлей

Последствия скандала вокруг попавшего под суд по обвинению в совращении несовершеннолетних и склонении их к проституции финансиста Джеффри Эпштейна привели к отставке министра труда США Александра Акосты.

Его на этом посту заменит Патрик Пизелла, который до этого работал замминистра.

Об этом в своем "Твиттере" написал Дональд Трамп. При этом президент США отметил, что "Алекс был прекрасным министром труда, и его работа действительно ценится".

Акоста объяснил, что чувствовал постоянное давление СМИ в связи с делом Эпштейна и счел невозможным продолжать работу в таких условиях, добавил Трамп.

В прошлом Акоста работал федеральным прокурором и в 2007 году курировал дело, в рамках которого миллиардер Эпштейн обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, напоминает "Интерфакс".

В 2008-м Акоста согласился на предложение стороны защиты о сделке Эпштейна с правосудием, и в итоге обвиняемый избежал федеральных обвинений, отсидев в тюрьме только 13 месяцев.

Столь мягкое наказание вызвало недовольство в прессе и обществе.

Эта история получила новый виток развития в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

Эпштейн себя виновным не признает, однако в обвинительном заключении утверждается, что он "сексуально эксплуатировал и подверг насилию десятки несовершеннолетних девушек".