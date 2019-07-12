Российские военные следят за натовским "Бризом"

Авиация Черноморского флота России, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" начали следить за маневрами Североатлантического альянса и его партнеров "Бриз". Об это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Ежегодные учения проходят с 12 июля по 21 июля недалеко от Болгарии. В них принимают участие 27 кораблей разных классов и примерно 2300 военнослужащих. Плюс, несколько самолетов и вертолетов.

Напомним, что 12 июля в Черном море завершились масштабные маневры Sea Breeze-2019. В них были задействованы ВМФ 19 стран, в том числе США, Великобритании и Украины.