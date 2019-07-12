Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал заместитель руководителя московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Он заявил, что анализ распространяемой в соцсетях информации о мероприятии, приводит к выводу о массовом характере встречи, что подпадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах, которые запрещают проводить под видом встречи с избирателями несанкционированные акции.

Олейник считает, что мероприятие 14 июля является незаконным и потому предупредил организаторов и возможных участников об административной ответственности за нарушение правил.

Он напомнил, что на данный момент имеются согласованные в установленном порядке заявки на проведение аналогичных мероприятий на 20 и 21 июля.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.