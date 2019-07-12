Федотов считает, что уничтожение санкционки бьет по воспитанию людей

Уничтожение санкционки плохо влияет на воспитание. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он уверен, что "это просто безнравственно".

"Меня с детства учили, что продукты нужно беречь, что хлеб выбрасывать нельзя, а сейчас нам показывают по телевизору, как они уничтожаются", — заявил он.

Федотов напомнил, что СПЧ ранее уже выступал с инициативой не уничтожать продукты. По его мнению, самое правильное было бы отдавать в благотворительные организации, так как в нашей стране много бедных людей, и для них это могло стать существенной помощью. Он подчеркнул, что речь идет не о просроченных продуктах.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что уничтожать продукты питания неправильно. С такой же инициативой выступил Роспотребнадзор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тут главное — не допустить злоупотреблений.