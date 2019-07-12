Штаты обсудят с Турцией поставки С-400

Позиция по истребителям F-35 для Турции остается неизменной, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер. Пентагон в курсе поставок Анкаре российских ЗРК С-400. Вечером глава Пентагона собирается поговорить с турецким послом Хулуси Акаром, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, 12 июня российские военно-транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" и Ил-76 доставили в Турцию первые элементы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Всего Анкара купила один полковой комплект общей стоимостью около 2,5 миллиардов долларов.

Штаты резко против поставки российских ЗРК Анкаре. По мнению американцев, С-400 не смогут работать с вооружением стран НАТО. Поэтому США могут заморозить передачу F-35 Турции.

С-400 "Триумф" – самая современная серийная российская ЗРС. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров. Максимальная дальность перехвата зависит от типа ракеты: 250 и 380 километров соответственно. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут. С-400 способен уничтожить любой летательный аппарат – от беспилотника, до боевого самолета.