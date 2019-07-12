К действиям киевских властей Меньшов относится как к болезни

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину, назвал сложившуюся ситуацию жестокой болезнью, которая должна кончиться.

Об этом он заявил в ходе телемоста между РФ и Украиной "Надо поговорить" на канале "Россия-1".

В свою очередь народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о своей русско-украинской семье, отметив, что ее первой книгой была повесть "Тарас Бульба" Николая Гоголя.

Актер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в фильме "В бой идут одни "старики" подытожил: "Куда мы денемся от дружбы? Мы должны дружить обязательно".

Анонс программы "Надо поговорить" на канале NewsOne вызвал яростное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура страны возбудила против NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены".

8 июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия-1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже сообщил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.