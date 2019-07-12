Стало известно о тайных российских корпоративах "принципиального" Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе приезжает в Россию на корпоративы. Об этом в интервью "МК" рассказал актер Борис Клюев.

По его словам, в договоре у Кикабидзе написано, что никто не должен знать о его приезде и это не должно нигде комментироваться. На таких мероприятиях грузинский артист хорошо зарабатывает.

Источник информации Клюев назвать отказался, заметив при этом, что "хорошо знает эту публику". Также Клюев напомнил, что слава Кикабидзе родилась в России, а не в Грузии, где "он был просто музыкантом".

Актер Вахтанг Кикабидзе перестал выступать в России в 2008 году после войны в Южной Осетии. Он отказался о присвоенного ему ордена Дружбы народов. Также он спел песню, посвященную россиянам, со словами "Вы меня не предали — разочаровали".