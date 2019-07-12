"Надо поговорить": пора все сбросить и обняться

В студии телеканала "Россия" состоялся очень важный и исторический разговор об отношениях Москвы и Киева. Именитые актеры, спортсмены и музыканты, чьи судьбы тесно связаны с Украиной, собрались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию между нашими странами. Доказать, что между простыми людьми нет никакой политики. Что мы все едины и любим друг друга. У нас одни фильмы, общие семьи и праздники.

"Дипломат поневоле", заслуженная артистка Украины, актриса киностудии имени Довженко Лидия Чащина, снявшаяся еще в 1977 году в одноименном фильме, приехала из хлебосольного Киева. Она рассказала, что родилась на Волге, но после окончания ВГИК вышла замуж за киевлянина и 52 года живет в этом чудесном городе.

"Я пример, когда разрезали все по живому. Ведь половина моей семьи в России, а вторая половина в Украине. Я так хочу мира, и я счастлива, что начались дискуссии. Мы должны жить в мире, и нам нечего делить, ибо духовность человеческая вечна", — эмоционально сказала актриса.

Ведущие напомнили, что 40 лет назад был снят легендарный советский фильм "Место встречи изменить нельзя". Картина создавалась на одесской киностудии. Одну из ролей сыграла актриса Екатерина Градова. А знаменитого Шарапова исполнил Владимир Конкин. Он также присоединился к беседе.

"Нас смотрят миллионы людей, и мы прекрасно знаем, что разъединить нас невозможно. И моя судьба тому подтверждение. Я закончил Саратовское театральное училище в 1972 году и получил направление в Харьковский ТЮЗ. Это мой первые театр. Так русский мальчик-артист стал харьковчанином", — рассказал он.

Позже актер 7 лет работал на киностудии им. Довженко, там же снялся в картине "Как закалялась сталь".

"Для меня это были не только молодые годы, но и десятки творческих встреч. Я изъездил Украину всю вдоль и поперек. Для меня Украина – это моя песня", — говорит актер.

Владимир Конкин напомнил, что в далеком 1984 году он стал, пожалуй, самым молодым Заслуженным артистом Украины. Эту награду он получил в возрасте 23 лет за роль в фильме "Как закалялась сталь". Актер воспользовался эфиром и передал огромный привет замечательному украинскому режиссеру Олегу Фиалко, участвовавшему в работе над героической картиной.

"Это он меня нашел по фотографии в саратовском театральном училище. Поэтому до последних дней я буду ему благодарен, я его очень люблю и уважаю", — признался Конкин.

Конкин рассказал о том, что в его огромной домашней библиотеке на одной полке уживаются русские и украинские писатели: Петр Чаадаев и Григорий Сковорода, Александр Пушкин и Тарас Шевченко.

"Они рядом, они братья и были ими и 150, и 300 лет назад. Шевченко на две трети писал на русском языке, и это говорит о многом. Если бы эти гениальные авторы стояли на полках наших политиков, я думаю, никакой конфронтации бы не было", — уверен актер.

С ним согласилась Заслуженная артистка РФ Маргарита Шубина, широко известная по сериалу "Сваты". Актриса фактически живет на две страны.

"Я в Киеве хожу по улицам, говорю по-русски, и меня узнают в лицо. Все знают, что я россиянка. Я хочу сказать, что все нас любят и передают огромные приветы", — рассказывает актриса. "Искусство объединяет все народы, а спорт объединяет весь мир. Мне понравилось название вашей передачи "Надо поговорить". Мы все этого жаждем. Я раньше никогда не могла представить, что мы можем дожить то такого состояния в отношениях с Украиной", — добавляет двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова.

Спортсменка вспомнила те времена, когда все "мы все были в сборной команде Советского Союза. Рядом стояла Латынина, которая родилась в Херсоне, Турищева, Титова. Сейчас они живут и работают в России. Их никто не обижает, их на щит поднимают. Мы живем вместе и всегда будем вместе, и по живому резать нас не надо".

Примеров неразрывных отношений между русскими и украинцами служит известная актерская супружеская пара Александр Голобородько и Светлана Шершнева. Они также пришли на эфир и поделились своими эмоциями. Актриса рассказала о невероятной толерантности украинского народа, с которой она столкнулась, когда еще школьницей приехала учиться из Воронежской области на Украину. Но самым большим подарком в жизни она считает своего мужа и безмерно благодарна Украине за него.

Александр Голобородько признался, что всегда считал себя до мозга костей украинцем, хотя 44 года прожил в Москве. Даже свой юбилейный вечер актер назвал "Украинский москаль".

"Этнические украинцы в России никакого негатива со стороны русского народа не испытывают", — уверен артист.

На связь из Киева в прямой эфир российско-украинского диалога присоединилась руководитель киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко. Она призналась, что смотрит эту программу со "слезами на глазах".

"Россия и Украина столетиями жили в дружбе, любви и мире. Сегодня у нас очень тяжело в стране, идет гражданская война. Но считаю, что такие телемосты нужны, а первый диалог нужно было провести с Донбассом", — сказала Титаренко.

Актриса заявила о том, что любит Украину и Россию. И только народ "сможет объединить наши страны".

Из Киева в прямой эфир вышел популярный эстрадный дуэт Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Данилец рассказал, что сегодня успел покрестить внука по имени Владимир. Народный артист Украины воспринял идею телемоста прекрасно, отметив, что "давным-давно нужно было это сделать". Украине, России и Белоруссии — всем-всем.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина сообщила, что ее связывало с Украиной. По рассказу актрисы, все ее родственники по реформе Витте в 1906 году из Полтавской губернии переехали под Омск. Она до сих пор с наслаждением вспоминает о жизни в украинской семье.

"Они говорили по-русски. И я помню мою первую сказку про Тараса Бульбу, которую мне читал дядя. Я почувствовала фантастический климат, людей, везде такая благодать. У меня просто навернулись слезы на глазах", — вспоминает актриса о посещении Полтавской губернии.

Еще одним участником беседы стал советский и узбекский актер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни старики".

"Мы все не вечны, когда-нибудь уйдем с этой земли. Поэтому каждый миг надо дорожить, общаться, любить и дружить. Это самое ценное в этом мире", — сказал он.

По его словам, на Украине всегда встречали "здорово". И там живут очень "добрые и хорошие люди".

Кто еще из известных людей присутствовал в студии? Какие общие памятники стоят в Киеве и Москве? И многое другое в шоу "Надо поговорить".