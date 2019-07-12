Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 июля 201920:25 Андрей Григорьев

"Надо поговорить": пора все сбросить и обняться

"Надо поговорить": пора все сбросить и обняться

В студии телеканала "Россия" состоялся очень важный и исторический разговор об отношениях Москвы и Киева. Именитые актеры, спортсмены и музыканты, чьи судьбы тесно связаны с Украиной, собрались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию между нашими странами. Доказать, что между простыми людьми нет никакой политики. Что мы все едины и любим друг друга. У нас одни фильмы, общие семьи и праздники.

"Дипломат поневоле", заслуженная артистка Украины, актриса киностудии имени Довженко Лидия Чащина, снявшаяся еще в 1977 году в одноименном фильме, приехала из хлебосольного Киева. Она рассказала, что родилась на Волге, но после окончания ВГИК вышла замуж за киевлянина и 52 года живет в этом чудесном городе.

"Я пример, когда разрезали все по живому. Ведь половина моей семьи в России, а вторая половина в Украине. Я так хочу мира, и я счастлива, что начались дискуссии. Мы должны жить в мире, и нам нечего делить, ибо духовность человеческая вечна", — эмоционально сказала актриса.

Ведущие напомнили, что 40 лет назад был снят легендарный советский фильм "Место встречи изменить нельзя". Картина создавалась на одесской киностудии. Одну из ролей сыграла актриса Екатерина Градова. А знаменитого Шарапова исполнил Владимир Конкин. Он также присоединился к беседе.

"Нас смотрят миллионы людей, и мы прекрасно знаем, что разъединить нас невозможно. И моя судьба тому подтверждение. Я закончил Саратовское театральное училище в 1972 году и получил направление в Харьковский ТЮЗ. Это мой первые театр. Так русский мальчик-артист стал харьковчанином", — рассказал он.

Позже актер 7 лет работал на киностудии им. Довженко, там же снялся в картине "Как закалялась сталь".

"Для меня это были не только молодые годы, но и десятки творческих встреч. Я изъездил Украину всю вдоль и поперек. Для меня Украина – это моя песня", — говорит актер.

Владимир Конкин напомнил, что в далеком 1984 году он стал, пожалуй, самым молодым Заслуженным артистом Украины. Эту награду он получил в возрасте 23 лет за роль в фильме "Как закалялась сталь". Актер воспользовался эфиром и передал огромный привет замечательному украинскому режиссеру Олегу Фиалко, участвовавшему в работе над героической картиной.

"Это он меня нашел по фотографии в саратовском театральном училище. Поэтому до последних дней я буду ему благодарен, я его очень люблю и уважаю", — признался Конкин.

Конкин рассказал о том, что в его огромной домашней библиотеке на одной полке уживаются русские и украинские писатели: Петр Чаадаев и Григорий Сковорода, Александр Пушкин и Тарас Шевченко.

"Они рядом, они братья и были ими и 150, и 300 лет назад. Шевченко на две трети писал на русском языке, и это говорит о многом. Если бы эти гениальные авторы стояли на полках наших политиков, я думаю, никакой конфронтации бы не было", — уверен актер.

С ним согласилась Заслуженная артистка РФ Маргарита Шубина, широко известная по сериалу "Сваты". Актриса фактически живет на две страны.

"Я в Киеве хожу по улицам, говорю по-русски, и меня узнают в лицо. Все знают, что я россиянка. Я хочу сказать, что все нас любят и передают огромные приветы", — рассказывает актриса.

"Искусство объединяет все народы, а спорт объединяет весь мир. Мне понравилось название вашей передачи "Надо поговорить". Мы все этого жаждем. Я раньше никогда не могла представить, что мы можем дожить то такого состояния в отношениях с Украиной", — добавляет двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова.

Спортсменка вспомнила те времена, когда все "мы все были в сборной команде Советского Союза. Рядом стояла Латынина, которая родилась в Херсоне, Турищева, Титова. Сейчас они живут и работают в России. Их никто не обижает, их на щит поднимают. Мы живем вместе и всегда будем вместе, и по живому резать нас не надо".

Примеров неразрывных отношений между русскими и украинцами служит известная актерская супружеская пара Александр Голобородько и Светлана Шершнева. Они также пришли на эфир и поделились своими эмоциями. Актриса рассказала о невероятной толерантности украинского народа, с которой она столкнулась, когда еще школьницей приехала учиться из Воронежской области на Украину. Но самым большим подарком в жизни она считает своего мужа и безмерно благодарна Украине за него.

Александр Голобородько признался, что всегда считал себя до мозга костей украинцем, хотя 44 года прожил в Москве. Даже свой юбилейный вечер актер назвал "Украинский москаль".

"Этнические украинцы в России никакого негатива со стороны русского народа не испытывают", — уверен артист.

На связь из Киева в прямой эфир российско-украинского диалога присоединилась руководитель киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко. Она призналась, что смотрит эту программу со "слезами на глазах".

"Россия и Украина столетиями жили в дружбе, любви и мире. Сегодня у нас очень тяжело в стране, идет гражданская война. Но считаю, что такие телемосты нужны, а первый диалог нужно было провести с Донбассом", — сказала Титаренко.

Актриса заявила о том, что любит Украину и Россию. И только народ "сможет объединить наши страны".

Из Киева в прямой эфир вышел популярный эстрадный дуэт Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Данилец рассказал, что сегодня успел покрестить внука по имени Владимир. Народный артист Украины воспринял идею телемоста прекрасно, отметив, что "давным-давно нужно было это сделать". Украине, России и Белоруссии — всем-всем.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина сообщила, что ее связывало с Украиной. По рассказу актрисы, все ее родственники по реформе Витте в 1906 году из Полтавской губернии переехали под Омск. Она до сих пор с наслаждением вспоминает о жизни в украинской семье.

"Они говорили по-русски. И я помню мою первую сказку про Тараса Бульбу, которую мне читал дядя. Я почувствовала фантастический климат, людей, везде такая благодать. У меня просто навернулись слезы на глазах", — вспоминает актриса о посещении Полтавской губернии.

Еще одним участником беседы стал советский и узбекский актер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни старики".

"Мы все не вечны, когда-нибудь уйдем с этой земли. Поэтому каждый миг надо дорожить, общаться, любить и дружить. Это самое ценное в этом мире", — сказал он.

По его словам, на Украине всегда встречали "здорово". И там живут очень "добрые и хорошие люди".

Кто еще из известных людей присутствовал в студии? Какие общие памятники стоят в Киеве и Москве? И многое другое в шоу "Надо поговорить".

Сейчас

21:06

Убийца стюардессы задержан в Новой Москве

20:40

Оскорбления в адрес Путина: телемост матерящихся каналов перенесен

19:54

Семейная ссора закончилась расстрелом полицейских и суицидом

19:09

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

18:48

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

17:18

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

15:14

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пентагон в шоке. Несмотря на угрозы США, Турция получила российские "Триумфы"

Пентагон в шоке. Несмотря на угрозы США, Турция получила российские "Триумфы"

28 минут назад
Семейная ссора закончилась расстрелом полицейских и суицидом

Семейная ссора закончилась расстрелом полицейских и суицидом

1 час назад
"Надо поговорить": пора все сбросить и обняться

"Надо поговорить": пора все сбросить и обняться

48 минут назад
Оскорбления в адрес Путина: телемост матерящихся каналов перенесен

Оскорбления в адрес Путина: телемост матерящихся каналов перенесен

19 минут назад
Стало известно о тайных российских корпоративах "принципиального" Кикабидзе

Стало известно о тайных российских корпоративах "принципиального" Кикабидзе

48 минут назад
Трагедия в Тыве: 9 погибших, одна пропавшая без вести

Трагедия в Тыве: 9 погибших, одна пропавшая без вести

34 минуты назад
Первый гол нового чемпионата России забил динамовец Кардозу

Первый гол нового чемпионата России забил динамовец Кардозу

42 минуты назад
Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

5 часов назад
Художественная гимнастика. Екатерина Селезнева – абсолютная чемпионка Универсиады

Художественная гимнастика. Екатерина Селезнева – абсолютная чемпионка Универсиады

2 часа назад
За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

3 часа назад
Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

5 часов назад
Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

6 часов назад
"Дружба" очищена досрочно

"Дружба" очищена досрочно

3 часа назад
Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

3 часа назад
Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

11 часов назад
Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

11.07.2019 15:27
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
ЧП на Кольцевой линии метро: пассажир выжил

ЧП на Кольцевой линии метро: пассажир выжил

33 минуты назад
Дом родителей Зеленского "заминирован"

Дом родителей Зеленского "заминирован"

1 час назад
Федотов считает, что уничтожение санкционки бьет по воспитанию людей

Федотов считает, что уничтожение санкционки бьет по воспитанию людей

1 час назад
На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

1 час назад
Российские военные следят за натовским "Бризом"

Российские военные следят за натовским "Бризом"

1 час назад
Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с секс-торговлей

Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с секс-торговлей

1 час назад
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

1 час назад
Вашингтон выступил за сохранение "Минска"

Вашингтон выступил за сохранение "Минска"

2 часа назад
Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон

Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон

2 часа назад
Турецкие курорты затянуло дымом от лесных пожаров

Турецкие курорты затянуло дымом от лесных пожаров

2 часа назад
Медведев призвал регионы наращивать темпы строительства по нацпроектам

Медведев призвал регионы наращивать темпы строительства по нацпроектам

3 часа назад
Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

3 часа назад
Искусственный интеллект обыграл лучших игроков планеты в техасский холдэм

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков планеты в техасский холдэм

3 часа назад
Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

3 часа назад
"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

3 часа назад
Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

3 часа назад
Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

3 часа назад
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

3 часа назад
"Атлетико" оспорит переход Гризманна

"Атлетико" оспорит переход Гризманна

3 часа назад
За непропуск "скорой" можно будет сесть в тюрьму

За непропуск "скорой" можно будет сесть в тюрьму

3 часа назад
"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

4 часа назад
Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

4 часа назад
Знаменитый диктор Владимир Березин объяснил, как стал Вахой Исламовым

Знаменитый диктор Владимир Березин объяснил, как стал Вахой Исламовым

5 часов назад
Определен российский "автомобиль мечты"

Определен российский "автомобиль мечты"

5 часов назад
В России могут резко упасть цены на жилье

В России могут резко упасть цены на жилье

5 часов назад
В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

6 часов назад
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

6 часов назад
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

9 часов назад
Погода на выходные: дождей станет меньше

Погода на выходные: дождей станет меньше

9 часов назад
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

9 часов назад
Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости

10 часов назад
Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

Айвазовский, Репин и не только: собраниям какого самарского музея могут позавидовать и в столице

11 часов назад