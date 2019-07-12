Семейная ссора закончилась расстрелом полицейских и суицидом

В якутском Среднеколымске полицейских вызвали из-за семейного конфликта, в результате которого неадекватный мужчина застрелил одного из прибывших на место ЧП сотрудников Росгвардии, другого ранил, а затем совершил самоубийство.

Трагедия произошла на Ломутской улице. Полицейские были расстреляны прямо в машине, уточняет ТАСС со ссылкой на МВД. Выживший водитель госпитализирован. Известно, что стрелял муж женщины, вызвавшей полицию.