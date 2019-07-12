Дом родителей Зеленского "заминирован"

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании городских торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что для проверки тревожных сообщений на места направлены спецгруппы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасателей.

Сам Зеленский 12 июля посещает Кривой Рог.