ЧП на Кольцевой линии метро: пассажир выжил

На станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метро на рельсы упал пассажир. Его удалось оперативно спасти, через 25 минут движение было восстановлено.

Поезда не ходили только по часовой стрелке. Для извлечения пассажира был обесточен контактный рельс. По данным разных источников, "Интерфакс", инцидент произошел либо с девушкой, либо с мужчиной.