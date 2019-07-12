Пентагон в шоке. Несмотря на угрозы США, Турция получила российские "Триумфы"

Турция сегодня встретила первую партию компонентов для российских систем противовоздушной обороны С-400. Они прибыли на трех самолетах на авиабазу под Анкарой. Процесс передачи, подчеркивают в обеих странах, идет в строгом соответствии с условиями и сроками контракта. Сделка ценой в 2,5 миллиарда долларов вызвала крупный скандал между Турцией и США. Но Анкара выдерживает это давление.

Россия — поставщик надежный. Как и договаривались Москва с Анкарой, первая партия комплексов С-400 уже в Турции. Страна НАТО закупила комплексы у России, которая, как известно, Североатлантическому альянсу хуже кости в горле.

Комплексы доставляют частями и уже на территории покупателя, в Турции, их будут собирать. Разгружаются российские транспортные самолеты на военной авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

"Реализация данной поставки выполняется в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом России В.Путиным и президентом Турции Р.Т.Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции", — заявляют российские военные.

Анкару пугали — покупка оружия у Москвы выйдет боком. США запретили турецким пилотам проходить обучение на истребителях F-35. Под угрозой сам контракт на поставку самолетов. Но выбор сделан, "Триумфы" прилетели, и Пентагон сейчас в таком шоке, что ни комментировать, ни похоже верить в случившееся, не хочет.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", — заявляют в НАТО.

Но Эрдоган не раз подчеркивал: национальные интересы для него превыше всего и подчиняться воле со стороны он не собирается. И ведь касается это не только оборонной сферы. Строительство газопровода, от которого Европа отказалась, Анкара согласилась вести. И по "Турецкому потоку" газ пойдет тоже, как договаривались, уже в этом году.

"В течение долгих лет укреплялась турецко-российская дружба. Мы никогда не определяли наши отношения в зависимости от каких-либо давлений третьих стран", — говорит Эрдоган. "Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество. Почему? Да потому, что в условиях растущей конкуренции, без этого подобные проекты не реализуются", — отвечает Владимир Путин.

Плюсы российского оружия хорошо известны: С-400 мощнее, надежнее, дешевле конкурентов. Именно из-за цены турецкие власти и пошли на сделку, заплатив за 4 дивизиона 2,5 миллиарда долларов. А вот американцы, традиционные поставщики вооружений в страны НАТО, за свои устаревшие комплексы Patriot выставляли счет вдвое больше. Экономия существенная, если учесть, что Москва с мая еще учит у себя турецких специалистов.

Партнеров по НАТО Турция постаралась немного успокоить. С-400 пообещали не подключать к системам альянса. Сегодня Анкара официально подтвердила: сотрудничество с Москвой продолжается.

"По С-400 мы всегда говорили, что это соглашение было достигнуто, и работа по нему продолжается. Мы координируем все вопросы: и разрешения на полеты, и разрешения для персонала, который будет прилетать", — говорит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

К слову, в местных новостях сегодня всерьез говорят о еще одной возможной громкой покупке: если Вашингтон не передаст Анкаре свои самолеты, то альтернатива, истребители Су-57, есть у России.