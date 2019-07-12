Победу своей команды фанаты Алжира отметили погромами во Франции

После того как их кумиры закончили бить пенальти, они начали бить витрины — Париж, Марсель, Тулуза, Нант, Монпелье и другие французские города подверглись разрушительному набегу тех, кто говорит по-французски, но болеет за Алжир. Его напряжённую победу над Кот-Д-Ивуаром в Кубке Африки по футболу фанаты с магрибскими корнями отметили в буквальном смысле на широкую ногу — приложив её и к дверям дорогих бутиков, и даже к затоптанному французскому флагу — за два дня до национального праздника республики.

Центр Парижа, Триумфальная арка. Победу сборной алжирские болельщики празднуют с огоньком. Кто-то штурмует старинные парижские фонари.

Прямая трансляция игры. Битва с Кот-д-Ивуаром. Все решает серия пенальти. Когда Алжир побеждает, зал взрывается.

Толпы болельщиков захватывают квартал за кварталом. Если нет барабана — в дело идет мусорный бак. Минута — и он уже опрокинут! Дым цвета алжирского флага рассеивается над городом.

Эмоции охватывают весь Париж. Особенно жарко в центре, на Елисейских.

"Мы забили, у нас получилось, мы очень горды этим. Да здравствует Алжир!", — ликует девушка.

"Было сложно, но в пенальти мы их просто сделали!", — радуется парень.

Парижские полицейские выставляют оцепление. Но какие уж тут правила дорожного движения? Дальше противостояние нарастает. В дело идет слезоточивый газ. Центр Парижа охвачен уличными боями.

В этот момент на улицах — хаос. На Елисейских — настоящие гонки.

Сначала — беспорядки, потом — погромы и грабежи. Магазин, где продается мототехника. Разбитые витрины, внутри — все вверх дном. Несколько мотоциклов похищены. В этот момент на улице кто-то уже вооружился бензопилой. На Елисейских — дополнительные наряды полиции, но хаос уже по всему городу.

Столкновения с полицией — в 23 французских городах. В Лионе разгоряченная толпа штурмует карусель.

В Монпелье во время беспорядков под колесами погибла женщина — на глазах детей. Водитель арестован.

Соцсети бурлят: "Как можно позволять этим людям так мешать движению и бить витрины, грабить, расхищать? У них нет никакого уважения!"

"Футбол — это совершенно другое. Футбол — это не атаковать полицию и не крушить магазины. Такое поведение не приемлемо. 74 человека были задержаны", — заявил Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции.

Но от министра ждут не слов, а действий. Ведь эти беспорядки — всего за несколько дней до национального праздника Франции. Когда по всей стране ожидаются акции протеста.