Балотелли ведет переговоры с "Фиорентиной"

Итальянский нападающий Марио Балотелли покинул "Марсель" и вернулся из Франции на родину. 28-летний футболист пытается договориться с "Фиорентиной".

Сам Марио является свободным агентом. Однако говорить о переходе Балотелли в клуб из Флоренции преждевременно. Футболист и клуб не могут договориться о зарплате. Флорентийцы находят запросы Марио чересчур завышенными.

Стороны взяли паузу в переговорах. Агент Балотелли надеется, что контракт с "Фиорентиной" будет подписан.