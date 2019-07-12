Первый гол нового чемпионата России забил динамовец Кардозу

В Туле матчем межу "Арсеналом" и московским "Динамо" стартовал чемпионат России по футболу 2019/20. Первый мяч нового турнира забил динамовец Мигел Кардозу.

На 16 минуте португальский легионер "Динамо" Мигел Кардозу нанес точный удар по воротам "Арсенала". Кардозу вошел в историю нового чемпионата, как автор первого гола.

Начало встречи осталось за "Динамо". Перед тем как добиться успеха 11-катные чемпионы страны создали несколько опасных моментов у ворот хозяев.