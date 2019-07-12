Один из лучших англоязычных переводчиков Пушкина стал гражданином РФ

Российский паспорт 12 июля получил человек, которые открыл русскую поэзию для миллионов англоязычных читателей. Всемирно известный переводчик Джулиан Генри Лоуэнфельд, который стал гражданином нашей страны по указу президента, теперь просит называть себя Юлианом Андреевичем.

"Для туристов Москва начинается с нулевого километра. А с чего Москва начинается для вас? — Я не отмечаю начало и конец. Москва для меня — часть России. А Россия для меня — как река, как океан. Как море".

И в этом море бескрайнем его стихия — стихи. Один из лучших переводчиков Пушкина и сам поэт. Так тонко, так точно передающий глубину и силу, лёгкость лирики.

"Пушкин — это олицетворение того тепла, любви, всемирной отзывчивости русской души", — говорит Джулиан Генри Лоуэнфельд, поэт, драматург, переводчик.

А ведь ему суждено было стать юристом. Предрешено — в семье потомственных адвокатов. Но Джулиан выбрал литературу. Не американскую — русскую классику. И в Гарварде вдруг стал изучать язык Пушкина

"Я не очень охотно занимался. Были всякие упражнения, морфология, правила. Старые такие учебники были так придуманы, мне кажется, чтобы люди бросили курс. Во время холодной войны так было, как будто специально, чтобы люди не могли общаться друг с другом", — рассказывает он.

Заговорить по-русски не помогали даже русские корни. Прабабушка Джулиана родом из России. Как и прадед, он переводил Толстого на немецкий. Но для Лоуэнфельда всё началось с любви

"Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Вот это мне запало в сердце", — говорит поэт.

Его американская мечта сбылась в России. Всемирно известный переводчик, талантливый поэт, драматург, композитор. Он знает, что такое — загадочная русская душа. И с гордостью показывает всем новый паспорт. Джулиан Генри Лоуэнфельд — теперь гражданин России.

"Читайте, завидуйте, я гражданин Российской Федерации", — радуется он.

И в этом новом статусе вскоре обещает порадовать и своих читателей. Новым переводом пушкинских сказок.

"Перевод очень точный. Я бы рекомендовал нашим школьникам изучать английский, используя переводы Пушкина, запоминая выражения", — отметил Владимир Мединский, министр культуры РФ.

В планах у Лоуэнфельда и работа в российском театре. Мечтает поставить "Маленькие трагедии" под музыку, которую сам же и написал.