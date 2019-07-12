Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве стюардессы.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 25-летний мужчина был задержан в поселке Картмазово Новой Москвы.

Тело 23-летней Альбины Мухаметзяновой было найдено в отеле Vnukovo Village в Новой Москве 10 июля. Эксперты установили, что девушка была задушена.

Имя задержанного пока не раскрывается. Однако ранее сообщалось, что основной подозреваемый – молодой человек убитой Никита Зенин.

По данным программы "Дежурная часть", полицейские установили местонахождение Никиты и провели операцию у станции метро "Университет". Подозреваемый пытался бежать. Полицейским пришлось произвести предупреждающие выстрелы. По предварительной информации, он уже сознался в содеянном.