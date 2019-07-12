Россия напечатала деньги для Сирии

Российское акционерное общество "Гознак" напечатало деньги для Сирии. Банкноты сфотографировал корреспондент News.ru.

Первый контракт на печать денег был заключен между странами в 2012 году. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад рассказал тогда, что новые купюры должны заменить устаревшую валюту. Они были направлены на выплаты заработных плат и остальные государственные расходы.