Роджер Федерер стал вторым финалистом Уимблдона

В Лондоне определился второй участник финала Уимблдонского теннисного турнира в одиночном мужском разряде. Им стал швейцарский теннисист Роджер Федерер.

В полуфинале Федерер нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 3 часа 4 минуты.

Роджер Федерер в 12 раз в карьере вышел в финал Уимблдона. Восемь раз он выигрывал главный трофей. Соперником швейцарца будет четырехкратный победитель Уимблдонского турнира серб Новак Джокович.