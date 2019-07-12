Море, джаз, турецкое радушие — в Анталии завершился Akra Jazz
Фестиваль собрал интернациональную команду звёзд мирового уровня. Шаманствующий пианист Фазыл Сай вводит в транс, раскачивая публику фестиваля Akra Jazz своими новыми сочинениями. Соната "Троя" написана к юбилею легендарного города: история в 40 минутах и 10 частях, среди которых: "Путь поэта. Гомер", "Спарта", "Ахилл", "Троянский конь".
"Измирская сюита" – джазовый коктейль, в котором и Брамс, и Шопен, и Рахманинов. Турецкий виртуоз огорошивает джазовыми вариациями Паганини и Моцарта, потом заводит народ узнаваемой Summertime и доводит до исступления композицией Kara Toprak ("Черная земля"), которую часто исполняет на бис.
Он имитирует на рояле звуки саза — турецкой лютни, на которой подыгрывал себе Ашык Вейсель, слепой странствующий музыкант и сочинивший Kara Toprak: "Ее живот я распарываю лопатой и киркой, ее лицо я расцарапываю ногтями и руками, но все равно она встречает меня розами, моя настоящая любовь — черная земля".
"Я счастлив быть здесь. Прекрасное место, прекрасные люди, прекрасный фестиваль", — говорит Фазыл Сай.
Море джаза – штормящего, бодрящего, уносящего на своих волнах от турецкого берега в Америку, Россию, на Кубу, в Испанию – и обратно.
За Кубу ответил "самый блестящий пианист Острова Свободы", как представила Роберто Фонсеко английская The Guardian, за Испанию — певица Моника Малина. Первый же альбом которой, смешавший баллады, фаду, болеро, стал "золотым", а второй – "платиновым".
От России в Анталии — Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром. Дока в фестивальном деле – сам устраивает целых одиннадцать – оценивает Akra Jazz по высшему разряду.
"Фестиваль, который проходит в отеле Akra, очень красивый, по составу очень престижный, по тому, как все сделано. Один из самых интересных летних фестивалей. Приехать в такое место, насладиться, искупаться, да еще и выступить!", — говорит Бутман.
Лучшие турецкие джазбанды под стать именитым гостям выкладывались на сцене на все сто. "Звезды", не ограничиваясь оговоренной программой, заранее готовили "бисы" и оправдывали ожидание публики с лихвой. Как американка нигерийского происхождения Ииоко, хит которой Simply falling заставил многих достать телефоны из карманов.
Продюсер Akra Jazz Кадир Дурсун показывает ролик, от которого, как он признается, по телу каждый раз пробегают мурашки: Владимир Спиваков, говорящий по-турецки на фестивале классической музыки, который тоже устроил Кадир Дурсун в мае этого года, предложив маэстро стать художественным руководителем.
"Конечно, не осталось в этом мире человека, не знающего Чайковского. Но у нас русских композиторов играют больше, чем в других странах. Пушкина знают все, в каждом доме обязательно есть Достоевский. Если вы устроите уличный опрос, уверен — 9 из 10 человек знают этого писателя", — подчеркнул Дурсун.
Осанну фестивалю Akra Jazz пропел и лучший голос мира. Обладательница трех Grammy Ди Ди Бриджуотер так и написала в Instagram: "Спасибо за божественное шоу!"
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