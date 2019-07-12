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Ситуация на Украине 20 минут назад

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12 июля 201922:49 Наталья Соловьева

Украинского мэра оскорбили фамилией французского писателя

Украинского мэра оскорбили фамилией французского писателя

Украинская пресса пестрит вульгарными заголовками, ключевое слово в которых — грубое обозначение резинового изделия номер два. Этим самым именем существительным теперь можно называть украинских чиновников.

Небывалая свобода одного конкретного слова вовсе не связана с событиями в стране, как можно было бы подумать. Здесь речь об интересном случае в небольшом городе Киевской области. Собственно, мэра этого населенного пункта и признали изобретением французского врача по фамилии Кондом. Все вполне официально, есть решение суда.

Нельзя не отметить некоторый символизм происходящего. Ведь волю вульгарным выражениям дали аккурат в дни, когда Верховная рада отказалась рассматривать знаменитый закон о дематюкации. Пытались запретить использовать мат и в Интернете, и в прессе. Но депутаты отправили проект на доработку, нынешний парламент принять его не успел. Так что штрафовать за грубые слова журналистов не будут. Тем более суд официально разрешил.

Эта история начиналась тривиально. На скамье подсудимых мужик из украинской глубинки, по другую сторону — оскорбленный им чиновник.

Место преступления — берег реки Роська уездного города Тетиев. Действующие лица: мэр Руслан Майструк и местный житель Игорь Савлук. Спорят до хрипоты о рыбалке. А именно, кто имеет право забрасывать здесь удочки — чиновники или горожане. Когда аргументы сторон закончились и подходящих слов на мове не нашлось, вспомнили про великий и могучий...

Выдержка из решения суда первой инстанции: "совершил мелкое хулиганство, оскорбил этим самым словом в присутствии свидетелей, что нарушило покой и гражданский порядок".

Украинца за ругань оштрафовали на 50 гривен — это 120 рублей. Но даже такую сумму Игорь Савлук платить отказался, подал апелляцию и объяснил, что имел в виду вовсе не то, о чем все подумали!

"…один из собеседников назвал другого фамилией французского писателя-фантаста — "Ив Гандон", поскольку считает, что его оппонент, как и французский писатель, рассказывает фантастические вещи".

В киевском суде эту видеозапись пересмотрели на бис, выслушали доводы подсудимого и адвоката и не нашли в оправдании ничего подозрительного. Писатель так писатель!

"Вот теперь к этому чиновнику должны так и обращаться пан… ну и дальше вот это слово, потому что суд принял соответствующее решение, — говорит публицист, политический обозреватель Армен Гаспарян. — На месте этого чиновника нужно срочно бросать все дела, вставать на колени, умолять суд пересмотреть решение, потому что само определение суда станет фольклорным".

На основании той же видеозаписи доказали, что и общество своим поведением Савлук не оскорбил. Более того, как указано в решение апелляционного суда, реакция граждан говорит о поддержке и согласии. Видать, и правда, мэр тот еще… фантаст.

"В данном случае он молодец, очень красиво выкрутился. Даже филолог, которого могли бы привлечь, сказал бы, что он умел в виду именно писателя", — уверен юрист Дмитрий Лесняк.

Число запросов в поисковиках о французском писателе, чье имя так виртуозно спасло от наказания, резко подскочило. Автор середины XX века, в России до этого дня мало известный. Но один из его романов "Господин Миракль" можно купить и в переводе. Средняя цена 200 рублей.

"Я много читаю фантастической литературы, но про этого писателя я слышу в первый раз в жизни в связи с этим инцидентом. Были бы какие-то художественные достоинства, мы бы об этом знали раньше", — говорит общественный деятель Наталья Чернышева.

Как бы ни было завуалировано оскорбление, оно не перестанет им быть. Есть прецедент — хамство, которое осталось безнаказанным. Будет ли смешно в следующий раз, если на этом месте окажется не чиновник?

"Знаете такую смешную считалочку: "Ты г**дон и он г**дон, а я виконт де Бражелон"! Теперь это не просто считалочка, а обыденность у нас на Украине. И любой человек может оскорблять другого человека и называть его этим изделием. Мы знаем много других дел, когда люди оскорбляли кого-то, а когда дело доходило до суда, никто не получал реального наказания", — говорит журналист, блогер Александр Мединский.

А в этом деле поставлена точка. Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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