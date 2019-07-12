Мария Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги, проходящем в Монако. Мария выиграла все пять стартов текущего сезона.

Победу Ласицкене принес результат 2 метра. Мария пыталась штурмовать высоту 2 метра 04 сантиметра, но планка не покорилась ей. На втором месте болгарка Мирела Демирева, третьей стала австралийка Никола Макдермотт. Обе преодолели высоту 194 сантиметра, но болгарская прыгунья использовала меньше попыток.

Эта победа стала для Марии пятой на этапах Бриллиантовой лиги нынешнего сезона. Двукратная чемпионка мира выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе.