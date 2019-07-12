Российские волейболистки выиграли золото Универсиады

На проходящей в итальянском Неаполе летней Универсиаде определился победитель волейбольного турнира среди женских команд. Им стала сборная России, победившая в финале хозяек студенческих игр.

Сборная России нанесла поражение команде Италии в четырех партиях. (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). В матче за третье место команда Японии взяла верх над венгерками 3:2.

Сборная России завоевала 67 медалей (15 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую). Это лучший результат. Но по количеству наград высшего достоинства наша команда занимает четвертое место. Впереди сборная Японии, у которой 64 медали (24-17-23). На втором месте команда США (21-16-13), третьей идет сборная Китая (21-11-7).