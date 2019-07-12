Новости Спорт

Все видео этой рубрики
12 июля 201923:42

Российские волейболистки выиграли золото Универсиады

Global Look Press

На проходящей в итальянском Неаполе летней Универсиаде определился победитель волейбольного турнира среди женских команд. Им стала сборная России, победившая в финале хозяек студенческих игр.

Сборная России нанесла поражение команде Италии в четырех партиях. (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). В матче за третье место команда Японии взяла верх над венгерками 3:2.

Сборная России завоевала 67 медалей (15 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую). Это лучший результат. Но по количеству наград высшего достоинства наша команда занимает четвертое место. Впереди сборная Японии, у которой 64 медали (24-17-23). На втором месте команда США (21-16-13), третьей идет сборная Китая (21-11-7).

Сейчас

00:05

Российские ПВО на базе Хмеймим сбили три беспилотника боевиков

21:06

Убийца стюардессы задержан в Новой Москве

20:40

Оскорбления в адрес Путина: телемост матерящихся каналов перенесен

19:54

Семейная ссора закончилась расстрелом полицейских и суицидом

19:09

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

18:48

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

17:18

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Надо поговорить!": первый шаг навстречу сделан

"Надо поговорить!": первый шаг навстречу сделан

2 часа назад
Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

3 часа назад
Виноделы Кахети требуют выдать им гендиректора "Рустави 2"

Виноделы Кахети требуют выдать им гендиректора "Рустави 2"

1 час назад
Пентагон в шоке. Несмотря на угрозы США, Турция получила российские "Триумфы"

Пентагон в шоке. Несмотря на угрозы США, Турция получила российские "Триумфы"

3 часа назад
Семейная ссора закончилась расстрелом полицейских и суицидом

Семейная ссора закончилась расстрелом полицейских и суицидом

4 часа назад
Трагедия в Тыве: 9 погибших, одна пропавшая без вести

Трагедия в Тыве: 9 погибших, одна пропавшая без вести

3 часа назад
Первый гол нового чемпионата России забил динамовец Кардозу

Первый гол нового чемпионата России забил динамовец Кардозу

3 часа назад
Стало известно о тайных российских корпоративах "принципиального" Кикабидзе

Стало известно о тайных российских корпоративах "принципиального" Кикабидзе

3 часа назад
Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

8 часов назад
Оскорбления в адрес Путина: телемост матерящихся каналов перенесен

Оскорбления в адрес Путина: телемост матерящихся каналов перенесен

3 часа назад
Художественная гимнастика. Екатерина Селезнева – абсолютная чемпионка Универсиады

Художественная гимнастика. Екатерина Селезнева – абсолютная чемпионка Универсиады

5 часов назад
За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

За убийство Роккелли Маркив получил 24 года

6 часов назад
Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях

8 часов назад
Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

Возможный уход Visa и MasterCard: реакция ЦБ и Госдумы

9 часов назад
"Дружба" очищена досрочно

"Дружба" очищена досрочно

6 часов назад
Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

Техновидение #1. Странные профессии будущего и удаления в команде макбуков

6 часов назад
Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

Топ-7 вещей, ставших популярными, благодаря Владимиру Путину

14 часов назад
Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

11.07.2019 15:27
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Украинского мэра оскорбили фамилией французского писателя

Украинского мэра оскорбили фамилией французского писателя

1 час назад
Море, джаз, турецкое радушие — в Анталии завершился Akra Jazz

Море, джаз, турецкое радушие — в Анталии завершился Akra Jazz

2 часа назад
9 дней до выборов в Раду: избиратели встречают Порошенко криками "Ты брехло!"

9 дней до выборов в Раду: избиратели встречают Порошенко криками "Ты брехло!"

2 часа назад
Богатые тоже бьются: беглеца из краденного Audi искали с собаками и вертолетами

Богатые тоже бьются: беглеца из краденного Audi искали с собаками и вертолетами

2 часа назад
Один из лучших англоязычных переводчиков Пушкина стал гражданином РФ

Один из лучших англоязычных переводчиков Пушкина стал гражданином РФ

2 часа назад
ЧП на Кольцевой линии метро: пассажир выжил

ЧП на Кольцевой линии метро: пассажир выжил

3 часа назад
Дом родителей Зеленского "заминирован"

Дом родителей Зеленского "заминирован"

4 часа назад
Федотов считает, что уничтожение санкционки бьет по воспитанию людей

Федотов считает, что уничтожение санкционки бьет по воспитанию людей

4 часа назад
На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

4 часа назад
Российские военные следят за натовским "Бризом"

Российские военные следят за натовским "Бризом"

4 часа назад
Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с секс-торговлей

Министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с секс-торговлей

4 часа назад
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

4 часа назад
Вашингтон выступил за сохранение "Минска"

Вашингтон выступил за сохранение "Минска"

5 часов назад
Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон

Пожар в РГАЛИ: документы спасали, выбрасывая из окон

5 часов назад
Турецкие курорты затянуло дымом от лесных пожаров

Турецкие курорты затянуло дымом от лесных пожаров

5 часов назад
Медведев призвал регионы наращивать темпы строительства по нацпроектам

Медведев призвал регионы наращивать темпы строительства по нацпроектам

6 часов назад
Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

Опасная зона: "Сибирские Мальдивы" поставили на круглосуточную охрану

6 часов назад
Искусственный интеллект обыграл лучших игроков планеты в техасский холдэм

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков планеты в техасский холдэм

6 часов назад
Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

Развожаев и Овсянников не стали делиться дальнейшими планами

6 часов назад
"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

"Ты убил мою мать, чувак!" Дети убитой женщины набросились на подозреваемого в зале суда

6 часов назад
Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

Из-за пожелавшего мочиться в вино гендиректора "Рустави 2" перекрыли трассу

6 часов назад
Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

Первый 5G-смартфон Huawei начнут продавать в июле

6 часов назад
"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

"Мертвый" Шварценеггер вступил в перепалку с Трампом

7 часов назад
Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

Взятка в особо крупном размере: Копейкин арестован вслед за Ивановым

7 часов назад
Определен российский "автомобиль мечты"

Определен российский "автомобиль мечты"

8 часов назад
В России могут резко упасть цены на жилье

В России могут резко упасть цены на жилье

8 часов назад
В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

В Google признали непреднамеренную прослушку пользователей

9 часов назад
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

9 часов назад
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

12 часов назад
Погода на выходные: дождей станет меньше

Погода на выходные: дождей станет меньше

12 часов назад
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

13 часов назад