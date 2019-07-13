Российским наблюдателям от ОБСЕ не разрешили присутствовать на выборах в Раду

Центризбирком Украины отказался зарегистрировать 17 россиян, которые должны были стать наблюдателями на выборах в Верховную раду от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Объяснили так: наблюдателей из России уже давно не ждут, передает телеканал "Россия 24".

В 2018 году на Украине даже издали закон, который запрещает присутствие наблюдателей из РФ на выборах. Это якобы нарушает суверенитет страны.