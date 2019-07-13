В Литве суд заблокировал сайт российского агентства Sputnik

В Вильнюсе суд санкционировал блокировку сайта агентства Sputnik якобы за незаконное размещение материалов национальной вещательной компании Литвы.

При этом в самом агентстве утверждают, что дело политическое — власти просто боятся влияния агентства на аудиторию, передает телеканал "Россия 24".