Подозреваемый в убийстве стюардессы москвич признал свою вину

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве стюардессы одной из российских авиакомпаний. Им оказался 25-летний москвич Никита Зенин, друг убитой. Он признался в совершении преступления.

Тело девушки со следами насильственной смерти обнаружила горничная в номере отеля в Новой Москве, напоминает телеканал "Россия 24". 10 июня, в среду, она заселилась в гостиницу вместе с молодым человеком. Вскоре тот покинул номер, при этом продлив его аренду еще на сутки.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля, в поселении Картмазово Новой Москвы, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Им оказался 25-летний житель столицы. В настоящее время он задержан нашими сотрудниками и доставляется для проведения следственных действий".