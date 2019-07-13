На Германию обрушились ливни, град и торнадо

На центральную часть Германии обрушились ливни с градом. Затоплены улицы нескольких городов, местами уровень воды составляет более метра. Очевидцы также сообщили о торнадо.

Движение автомобилей по трассам затруднено, передает телеканал "Россия 24". Из-за непогоды также пришлось отменить несколько рейсов в аэропорту Франкфурта. Данных о пострадавших пока нет.