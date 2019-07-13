В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчел в ряде регионов. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано рассказала, что это может быть связано с бесконтрольным применением пестицидов.

С 2011 года производство, хранение, продажа и применение этих веществ в РФ не контролируется, отметила Мелано. Это связано с тем, что 8 лет назад полномочия по контролю в этой сфере были изъяты у Россельхознадзора почти в полном объеме. И они до сих пор никому не переданы, сообщает РИА Новости. Единственный вид контроля плодоовощной продукции осуществляет Роспотребнадзор, но он касается продукции, которая уже достигла прилавка.

В Россельхознадзоре указали, что необходимо как можно скорее передать полномочия по контролю за пестицидами и агрохимикатами Министерству сельского хозяйства.

Массовая гибель пчел летом 2019 года отмечена в Курской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской областях, Удмуртии, Алтайском крае и Марий Эл.