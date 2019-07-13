ДТП на Кутузовском проспекте в Москве: один человек погиб

На западе Москвы в начале Кутузовского проспекта произошло ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще троих осматривают врачи. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГАИ столицы.

Как уточняется, на Кутузовском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси Hundai и Infinity c дагестанскими номерами. По словам очевидца, Infinity занесло, а таксист, пытаясь избежать столкновения, выехал на тротуар, где врезался в дорожный знак, а затем в бордюр.

Причины инцидента пока не называются, передает РИА Новости.