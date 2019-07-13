Омский автолюбитель сделал двойное сальто на выезде с парковки. Видео

В группе "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте" опубликовано видео двойного сальто, сделанного машиной при выезде с парковки.

ЧП произошло возле одного из торговых центров города. Машина выезжала с парковки на большой скорости, налетела на бордюр и дважды перевернулась в воздухе.

РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД сообщает, что нарушитель скрылся с места происшествия. Идет его розыск.