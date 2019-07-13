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Китовая тюрьма 18 минут назад

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13 июля 201904:28

Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" отправилась к месту выпуска

Global Look Press

Еще трех косаток, освобожденных из "китовой тюрьмы" в Приморье, отправили на судне в Николаевский район Хабаровского края по реке Амур к месту выпуска. Об этом СМИ сообщил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

11 июля из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае были отправлены три косатки. Младшей самке — пять лет, крупной самке и самцу – около 9-10 лет. Транспортировка косаток будет производиться по отработанной схеме: бухта Средняя – Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – побережье Охотского моря, передает РИА Новости.

За погрузкой и отправкой животных в порту Хабаровска наблюдала группа волонтеров организации "Экологическая вахта Сахалина". Все три косатки живы и действительно отправлены по Амуру из Хабаровска в Николаевский район к месту выпуска в Охотском море, сообщил Лисицын.

Как отмечается, грузовики с косатками по участкам грунтовой дороги ехали быстро, что могло вызвать укачивание животных. Также была замечена небольшая утечка воды из одной машины. В порту Хабаровска контейнеры с косатками простояли более шести часов, пока на судне размещали другие грузы.

По словам наблюдателей, сопровождающая животных команда провела процесс погрузки профессионально, быстро и слаженно. Перед подъемом контейнера вода из него полностью сливается, а после установки контейнера на палубу его полностью заливают заранее приготовленной свежей водой, в которой растворяют соль. С помощью льда вода охлаждается. Таким образом, спустя три-четыре минуты косатки получают свежую порцию воды, что облегчает их положение.

О ситуации с "китовой тюрьмой" стало известно в октябре 2018 года, когда Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в КНР 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за последние пять лет в Китай вывезли 15 этих млекопитающих. Было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Правоохранители установили, что в бухте находились 11 косаток и 90 белух. Позднее три белухи и косатка пропали из вольеров.

22 февраля текущего года Владимир Путин дал поручение Минсельхозу и Минприроды России вместе с учеными решить судьбу животных, заключенных в "китовой тюрьме" в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животных выловили незаконно. А приказы Росрыболовства, которые распределяли квоты на отлов косаток и белух, также были признаны незаконными.

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