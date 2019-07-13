В МЧС рассказали об опасности москитной сетки

В МЧС рассказали об опасности москитных сеток – если не закрепить их должным образом, они могут стать причиной падения детей из окна.

Спасатели рассказали, что чаще всего из окон выпадают дети, оставленные без присмотра. Они забираются на подоконник, выглядывают в окно, могут опереться на некрепко держащуюся сетку, передает РИА Новости.

Сотрудники МЧС посоветовали не оставлять ребенка без присмотра, если в комнате открыто окно. Следует запрещать малышам игры на подоконнике. Кроме того, на подоконник можно поставить горшки с цветами или иные предметы, которые не дадут ребенку выпасть. Также рекомендуется установить на окна блокирующий их открывание механизм.

Ребенку следует разъяснить правила безопасности: не облокачиваться на карниз и не опираться о сетку, не высовываться из окна, не играть на подоконнике.