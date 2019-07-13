В Карелии столкнулись микроавтобус и легковое авто, погибли два человека

В Карелии на 168 километре трассы "Сортавала" столкнулись микроавтобус Renault Trafic и легковой автомобиль Kia Optima. Погибли два человека – водитель легковушки и его пассажир. Водитель микроавтобуса и восемь пассажиров пострадали.

Столкновение произошло из-за того, что водитель Renault Trafic, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на встречную полосу, передает РИА Новости.