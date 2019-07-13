Украинского генерала испугали учения российского десанта в Крыму

Учения российских десантников в Крыму произвели впечатление на бывшего главу Службы безопасности Украины, генерал-полковника Игоря Смешко.

Отметив, что десантникам удалось высадиться на малой высоте в условиях очень сложного рельефа на мыс Опук, Смешко подчеркнул, что в случае военного противостояния Украине будет практические нечего противопоставить России.

Экс-глава СБУ рассказал, что у Украины есть 50 тысяч солдат и части, которые недоукомплектованы и по сей день. "Нам нужно беспокоиться об укреплении вооруженных сил", — цитирует слова Смешко газета "Известия".

11 июля текущего года Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в восточной части Крыма десантировались порядка 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского штурмового соединения в рамках совместного летно-тактического учения ВДВ и Военно-транспортной авиации.

Военные десантировались из 40 самолетов Ил-76 с высоты 600 метров. Они продемонстрировали слаженные действия и выполнили поставленные задачи.

В мае экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил, что армия Незалежной – одна из самых эффективных и боеспособных в Европе. При этом политики, военные и эксперты Украины не единожды говорили о наличии множества проблем в ВСУ среди боевого состава, а также в плане вооружения и технического оснащения.