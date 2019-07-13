Южный участок Сокольнической линии метро закрывается на неделю

Участок "красной ветки" московского метро закрывается на целую неделю. В связи со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии поезда не будут ездить от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". В обычном режиме движение возобновится 21 июля, сообщает телеканал "Россия 24".

Для удобства пассажиров все это время будут ездить бесплатные компенсационные автобусы. Для них на проспекте Вернадского, части Ленинского проспекта, Киевского шоссе и дороги Солнцево-Бутово-Видное будет организован приоритетный проезд. Кроме того, людям рекомендуют по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и наземным городским транспортом.