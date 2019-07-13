Площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет порядка 36 тысяч гектаров

В Иркутской области тушат лесные пожары. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Авиалесоохраны, зафиксировано более 40 очагов возгорания. Общая площадь пожаров составляет около 36 тысяч гектаров.

Огонь заливают с земли и с воздуха. К работам привлекли авиацию, перебросили под Иркутск части из соседних регионов.

Ситуацию осложняет погода — на территории области стабильно высокая температура и сильный ветер, передает телеканал "Россия 24".