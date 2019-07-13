В Приморье возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в лагере "Юнга"

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту заболевания детей в лагере "Юнга". Такая информация появилась на сайте прокуратуры региона.

Ранее СМИ сообщали, что Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в "Юнге", где была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. База была временно закрыта. По данным властей, из лагеря госпитализировали 15 детей. Следствие сообщило об отравлении 28 детей. Прокуратура начала проверку, передает РИА Новости.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").

Представители Следственного комитета России сообщили, что 25 детей были доставлены в клиническую больницу Владивостока №2.