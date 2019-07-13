В Киеве редакцию канала "112" обстреляли из гранатомета

В ночь на субботу жители улицы Дегтяревской в Шевченковском районе Киева сообщили в полицию о громком звуке, похожем на взрыв. Полицейские на месте происшествия нашли использованный тубус гранатомета. При взрыве был поврежден фасад одного из зданий.

Следствие считает произошедшее террористическим актом, ведет розыск стрелка. Часть СМИ сообщает, что в доме, подвергшемся обстрелу, расположен офис телеканала "112.Украина". К счастью, при атаке никто не пострадал.

Уголовное дело по статье "терроризм" будет вести Служба безопасности Украины.

Владельцем телеканала "112. Украина" является депутат Рады Тарас Козак из фракции "Оппозиционный блок", пишет "Интерфакс".