Британцам придется выбрать между "ненадежным клоуном" и продавцом мармелада

Через десять дней Британия узнает имя нового премьера. Им станет либо бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, либо действующий глава МИДа Джереми Хант. Оба, как показали дебаты BBC, не вполне представляют, как уберечь королевство от последствий Brexit.

Мем в соцсетях появился, когда Джереми Хант ещё сидел в студии BBC. “Я, знаете ли, предприниматель", в каждом своём публичном выступлении повторяет потенциальный премьер-министр Великобритании. Объясняя, почему именно он сумеет вывести переговоры Лондона и Брюсселя насчёт затянувшегося Brexit из столь очевидного тупика.

Джереми Хант: Я буду первым премьер-министром-предпринимателем.

Эндрю Нил: Вы предприниматель?

Хант: Конечно, Эндрю, вы что, об этом не слышали?

Нил: Раз пятьдесят.

Хант: Пусть это будет сенсацией этого интервью. Потому что это важный момент.

Нил: Вы все время повторяете, что вы предприниматель. Но вы же не были Стивом Джобсом или Биллом Гейтсом, правда?!

Хант: Не был.

Нил: Ну так вы не подготовлены к переговорам в Брюсселе.

Судя по тому, как начала непроизвольно подрагивать нога Джереми Ханта, эта часть интервью была для него самой неприятной. По сути, никаких козырей, кроме опыта ведения бизнеса, для своей предвыборной кампании нынешний министр иностранных дел не припас. Впрочем, опыта ведения международных переговоров у него нет. Если не считать таковыми продажи мармелада в Японию. Как утверждает британская пресса, именно этим Хант занимался в юности. Впрочем, тогда успеха не имел. Рассчитывать на победу сейчас оснований тоже не много. Фактически все опросы причисляют его к аутсайдерам гонки.

Хант: Если у нас будет соглашение к концу сентября и нужно будет чуть более месяца, чтобы согласовать его в Парламенте...

Нил: У вас не будет соглашения к концу сентября, мистер Хант!

Хант: Ну, я уверен, что будет.

Нил: Правда?!

Хант: Я верю, что будет. И как я уже сказал, Ангела Меркель хочет решить эту проблему.

Почему именно Ангелу Меркель глава Форин-офиса решил упомянуть, говоря о переговорах в Брюсселе, избиратели так и не поняли. Ведь сравнивают его чаще с другой дамой. Так и называют — Тереза Мэй в брюках. Имея в виду неспособность найти компромисс между Лондоном и Евросоюзом. Впрочем, Бориса Джонсона уже наградили куда более обидными прозвищами. Из которых "клоун", пожалуй, самое безобидное.

Эндрю Нил: Вы говорите о статье 5Б.

Джонсон: Параграф 5Б, статья 24. Будьте точны в деталях, Эндрю!

Нил: А что вы будете делать с параграфом 5Ц?

Джонсон: Я полностью положусь на параграф 5Б.

Нил: Так, а параграф 5Ц вы как обойдёте?!

Джонсон: Я полностью положусь на параграф 5Б.

Нил: Вы вообще знаете, что в параграфе 5Ц написано?

Джонсон: Нет.

Так избиратели узнали, что без пяти минут премьер-министр Великобритании, которому предстоит провести Королевство через бурю грядущего Brexit, понятия не имеет, что написано в соглашении, которое он будет заключать. Как Борис Джонсон умеет защищать интересы страны, стало ясно во время скандала с утечкой дипломатических телеграмм. Посол Великобритании в США, теперь уже бывший, Ким Деррок, как выяснилось, внимательно следил за дебатами кандидатов в минувший вторник. Слов поддержки от Бориса Джонсона так и не дождался.

Эндрю Нил: Во время дебатов вас четырежды попросили поддержать нашего представителя в Вашингтоне. Вы этого не сделали. После просмотра он был так разочарован, что это стало одной из причин его прошения об отставке.

Джонсон: Вообще-то я разговаривал с ним на следующий день. Сказал, как я огорчён его уходом. И он сказал, что дебаты не смотрел. Вам следовало бы проверять факты, Эндрю!

Нил: Насколько я знаю, он смотрел дебаты с супругой в своей резиденции.

Скандал вокруг утечки дипломатической переписки британские журналисты не зря назвали "чёрной меткой" для Бориса Джонсона. Он так часто хвастался хорошими отношениями с Белым домом, что защищать позволившего себе откровенность посла, кажется, и не подумал. И судя по последнему опросу, где избиратели охарактеризовали Джонсона как "ненадежного" и "эгоистичного", в день голосования бесследно для него это не пройдёт.

За десять дней до голосования избиратель, кажется, растерян. Такой альтернативы перед ним не было давно: с одной стороны, неопытный в международных переговорах Джереми Хант. С другой, переменчивый и импульсивный Борис Джонсон. А между ними — неминуемо приближающийся Brexit, который грозит обрушить экономику страны. На фоне стремительно падающего доверия к правящей партии консерваторов граждане колеблются. Но, вне зависимости от предпочтений, сходятся в одном: выбирать в этот раз неминуемо придётся из двух зол.