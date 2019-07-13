Wimbledon. Селехметьева и Кудерметова в полуфинале юниорских пар

На Уимблдонском теннисном турнире, третьем в сезоне состязании "Большого шлема", параллельно со взрослым турниром идет чемпионат юниоров. Все наши спортсмены выбыли из личных состязаний, но Оксана Селехметьева и Полина Кудерметова вышли в полуфинал парного разряда.

При этом наши девушки играют с разными партнершами. Селехметьева вместе с латвийкой Камиллой Бартоне выиграли четвертьфинал у седьмых "сеяных" американок Эммы Наварро и Хлои Бек – 6:4, 6:3. Кудерметова и француженка Гилия Морли были сильнее японки Фуны Козаки и венгерки Амариссы-Клары Тот – 7:6, 6:4.