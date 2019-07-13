Вице-премьер Алексей Гордеев принял участие в соревновании магаданских старателей

Вице-премьер Алексей Гордеев принял участие в соревнованиях по промывке золота. Они прошли в Магадане в рамках празднования двойного юбилея: 90 лет со дня основания Магадана и 80 лет с момента присвоения ему статуса города.

За 15 минут нужно было намыть как можно больше золотоносного песка, передает телеканал "Россия 24". Это удалось сделать врачу из колымского поселка Дукат Сергею Палкину.