Кабмин РФ одобрил расширение списка получателей страховых выплат

Кабинет министров России одобрило проект федерального закона о праве на страховые выплаты родителям застрахованного человека в случае его смерти, сообщается на сайте российского правительства.

Соответствующие изменения в ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" внесены на рассмотрение в Госдуму и в ближайшее время будут обсуждены парламентариями.

Поправки предлагают расширить круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. После принятия поправок на них, помимо супруга (супруги) и детей застрахованного будут иметь право и его родители.