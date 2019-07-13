Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве

В пятницу поздно вечером Boeing 737-300 авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, в инциденте с самолетом с бортовым номером EW 336PA никто из 139 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал.

Пассажиров доставили в терминал, а лайнер отбуксируют на стоянку, пишет РИА Новости.