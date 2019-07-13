Участник конкурса старателей сжульничал ради миллиона рублей

В Магадане соревнования по промывке золота "Старательский фарт" закончились скандалом. Как выяснилось, считавшийся победителем фестиваля участник подмешал в лоток золото с другого месторождения.

"Участник намыл 3,6 грамма золота, что необычайно много. Но в итоге выяснилось, что золото отличается даже внешне. Так что этот человек дисквалифицирован", — пояснили РИА Новости организаторы фестиваля.

Сейчас с попыткой жульничества разбирается полиция, ведь на кону стоял приз в миллион рублей.

Его получил врач из колымского поселка Дукат Сергей Палкин, честно намывший два грамма золота. На выигрыш он рассчитывает купить квартиру для дочери.

"Старательский фарт" — единственный конкурс по промывке золота в России.