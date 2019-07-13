В Польше пропал пятилетний россиянин, его отец найден мертвым

В Польше уже третий день идут поиски ребенка из России, сообщает министерство национальной обороны Польши.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, отец забрал своего 5-летнего сына Давида Жуковского, который находился в польском городе Гродзиск-Мазовецкий, и уехал в неизвестном направлении. Родители мальчика развод не оформили, но живут раздельно. В 9 часов вечера того же дня тело мужчины было обнаружено на железнодорожном переезде, по предварительной версии, он свел счеты с жизнью. Машину обнаружили в трех километрах, мальчика в ней не оказались.

Полиция задействовала в поисках ребенка несколько сотен сотрудников. Мальчика ищут поисковые собаки, ведется и разведка с воздуха с помощью вертолета и беспилотников.