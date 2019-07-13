Появилось видео с места расстрела полицейского и сотрудника Росгвардии

Следственный комитет обнародовал кадры осмотре места происшествия в Среднеколымском районе Республики Саха (Якутия), где в минувшую пятницу мужчина атаковал сотрудников правоохранительных органов.

По данным СК РФ, около 11 часов вечера 12 июля в полицию поступило сообщение о том, что в семье возникла конфликтная ситуация – женщина, поссорившаяся с супругом, опасалась за свою жизнь.

На помощь выдвинулся помощник дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии. В тот момент, когда правоохранители прибыли к дому, указанному в заявке, мужчина, ранее угрожавший своей жене, начал стрелять по служебному авто из карабина "Тигр".

В результате на месте погиб сотрудник Росгвардии, полицейский получил ранения. Через некоторое время рядом с местом преступления был обнаружен труп стрелка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", ведется следствие.