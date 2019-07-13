Зеленский отказал во встрече матери убитого Бузины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста и публициста Олеся Бузины. Женщина обратилась с этой просьбой к новому президенту страны.

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин предположил, что Зеленский сейчас сосредоточен на проведении досрочных парламентских выборов. Также Кузьмин обещал после парламентских выборов начать "новый этап борьбы за справедливость" и инициировать дело против бывшей власти в связи с убийством Бузины.

Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в совершении убийства. В настоящий момент оба отпущены из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы. 4 марта 2019 года Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.

Кузьмин заявил, что первым шагом при новой Раде будет заявление, адресованное в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. В нем юрист намерен изложить версию о причастности к убийству журналиста украинских спецслужб и о сокрытии этих фактов генпрокурором. Также о соответствующих фактах будет проинформирована и международная общественность: правозащитные организации, посольства и представительства ООН, ЕС и ОБСЕ.