Шахматы. Карякин и еще четверо россиян в борьбе за четвертьфинал Гран-при

В столице Латвии продолжается второй этап шахматного Гран-при ФИДЕ. Во второй тур пробились пять российских гроссмейстера, двое из которых – Александр Грищук и Никита Витюгов, — сыграют в 1/8 финала друг с другом. Также продолжают борьбу Сергей Карякин, Даниил Дубов и Петр Свидлер.

Все наши шахматисты сыграли первые партии второго круга турнира вничью: и Грищук с Витюговым, и Карякин с голландцем Анишем Гири, Свидлер с поляком Яном-Кшиштофом Дудой и Дубов с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

Единственным участником 1/8 финала, выигравший первую партию в своей серии, стал француз Максим Вашье-Лаграв, победивший чеха Давида Навару. В субботу, 13 июля, все соперники проведут вторые партии в своих парах.